札幌・南警察署は2026年5月2日、札幌市南区の自称・会社員の男（18）を傷害の疑いで、その父親（48）を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。男は5月1日午後11時45分ごろ、札幌市南区の自宅で、同居する父親の顔面を複数回殴打する暴行を加え、けがを負わせた疑いが持たれています。父親は暴行を受けたあとに、妻（40代）の腰を蹴る暴行を加えた疑いが持たれています。父親は顔がはれるけがをしていて、妻にけがはありません。5月1日午