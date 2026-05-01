DJI Mini 4 Pro DJI JAPAN株式会社は5月1日（金）、型式認証を取得する前に製造された「DJI Mini 4 Pro」について、同社の点検整備を受けることで機体認証の申請に必要な書面を発行する新サービスを開始した。 同日に施行された航空法施行規則および関連通達の改正にともなうもの。 対象製品は、第二種型式認証を取得する前に製造された「DJI Mini 4 Pro」。機体底部のバッテリー挿入口付近に、型式認証書