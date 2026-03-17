そば店での“食べ方”をめぐる話題について、田中みな実が持論を展開し注目を集めている。「3月14日放送のTBSラジオ『田中みな実あったかタイム』での一幕です。この日は音楽ユニット・ホフディランの小宮山雄飛さんがゲストとして出演しました。番組では、彼が参加したという作詞家・秋元康氏のパーティーでのエピソードが語られました。すき焼き用の肉を用意してもらい、料理を任された小宮山さんが、割り下ではなく“塩で焼