高齢化と人手不足が進むなか、定年制度のあり方が問われている。企業の現場では、60歳定年から65歳定年への移行が進みつつある一方、70歳定年や定年廃止には慎重な動きも見られるという。私たちにとってベストな定年を探る。※本稿は、パーソル総合研究所シンクタンク本部上席主任研究員の藤井 薫『定年前後のキャリア戦略データで読み解く60代社員のリアル』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。労働力不足が反