１日午後６時５０分頃、茨城県大洗町の「大洗サンビーチ」に潮干狩りに出かけた夫が帰宅しないと、同県笠間市の女性から１１０番があった。茨城海上保安部によると、行方不明となっているのは同市の会社員男性（５１）。１日に一人で潮干狩りに出かけたという。県警から連絡を受けた同保安部が同日、陸上から捜したが見つからず、２日午前４時３５分頃に捜索を再開。海上から巡視船や特殊救難隊が男性を捜している。