中国国防部の張暁剛報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京5月1日】中国国防部の張暁剛（ちょう・ぎょうこう）報道官は4月30日の定例記者会見で、日本の2026年版外交青書が中国の軍事動向を「これまでにない最大の戦略的な挑戦」と位置付け、中国軍機が関係海空域で実施する活動や中ロの軍事協力などに言及したことについて「中国を口実にたくらみを覆い隠している」と指摘し、日本が再び軍国主義の道を進めば「正面から痛撃