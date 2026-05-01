目黒蓮さんのインスタグラム（＠sn_meguro.ren_official）よりJ-CASTニュース

目黒蓮「ラヴィット！」での発言が波紋「彼女いるの？」X動揺する声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • Snow Man目黒蓮が4月30日放送の「ラヴィット！」に出演した件
  • パートナーへのふるまいを競うコーナーでの発言がXで波紋を広げている
  • 「彼女いるの？」「なんか生々しかった」などと動揺するような声が相次いだ
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