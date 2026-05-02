◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル、稍重）２４年に東京の１６００メートルから施行条件を変えて移設された３歳限定のＧ３は１２頭立てで争われ、２番人気で岩田望来騎手が手綱を執るシルバーレシオ（牡、栗東・野中賢二厩舎、父ルヴァンスレーヴ）が、ゴール前で差し切り、１勝クラスからの２連勝で重賞初挑戦Ｖを飾った。岩田望騎手はＪＲＡ重賞２０勝目。ルヴァンスレーヴ産駒はＪ