新幹線の新大阪駅から多くの外国人観光客が乗り込んできた。彼らのお目当ては、車内のハローキティとの撮影と、1号車に設けられた特設売店でのキティちゃんグッズの購入だ。【画像】「なぜここに？」外国人観光客がこぞって乗りに来る新幹線の“特別な車体”デザインは…「ハローキティ新幹線」で記念撮影を行う観光客筆者提供関西空港と大阪・京都を結ぶ特急「はるか」にもハローキティの装飾が施されており、ホームでは列