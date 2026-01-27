◆ メジャー組の選出に野村氏「そこでまた盛り上がるなという印象」

NPBエンタープライズは26日、3月に開催されるワールドベースボールクラシック（WBC）の日本代表メンバー10人を新たに発表。宮城大弥投手（オリックス）、山本由伸投手（ドジャース）、郄橋宏斗投手（中日）、曽谷龍平投手（オリックス）、北山亘基投手（日本ハム）、中村悠平捕手（ヤクルト）、岡本和真選手（ブルージェイズ）、村上宗隆選手（ホワイトソックス）、小園海斗選手（広島）、鈴木誠也選手（カブス）が選出された。

26日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・笘篠賢治氏は、今回発表された選手について「さらに厚みを増して、今年もやってくれそうだというメンバーが揃った」とコメント。特に、前回大会は負傷で無念の出場辞退となった鈴木誠也に「楽しみですね」と期待を寄せた。

もう1人の解説・野村弘樹氏は「メジャー組が入ってきてくれたので、そこでまた盛り上がるなという印象」と分析。投手陣については「宮城や郄橋など、若い投手が入ってくれたのも嬉しかった」と語った。

さらにゲスト出演のロッテ・サブロー監督は、昨年末に選出が発表された種市篤暉に対し「日本を代表するために行くので、シーズンのことは一旦忘れていただいて、WBCで勝ちに貢献できる投球をしてもらいたいなと思う」と激励を送った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』