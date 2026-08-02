鈴木誠也
東京都荒川区出身のプロ野球選手。1994年8月18日生まれ。広島東洋カープ所属。
2026年8月8日
2026年8月6日
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今永昇太が大谷に先頭打者弾を浴びながらも粘投し、今季8勝目を挙げた
大谷翔平に先頭打者本塁打を許したが５回８安打１失点で今季８勝目を記録
東スポWEB
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大谷翔平が今永昇太から初本塁打、25号先頭打者弾で鈴木誠也の頭上を越える
東スポWEB
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今永昇太が四球ゼロの好投でドジャース戦3連勝に貢献、監督も称賛
先発の今永昇太は四球ゼロが光る好投で8勝目を挙げたと監督が称賛した
スポニチアネックス
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今永昇太が8勝目、大谷の先頭打者弾に「穴がない打者」と脱帽
大谷翔平に今季初本塁打となる25号先頭打者アーチを浴び先取点を献上した
スポーツ報知
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大谷 今季初の1試合2発も6連敗
TBS NEWS DIG
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カブスがドジャースを3連勝でスイープ、今永昇太が5回1失点で8勝目
今永昇太が5回1失点で今季8勝目、鈴木誠也は5試合連続安打と23試合連続出塁を記録
スポニチアネックス
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大谷翔平が今永昇太から25号初回先頭打者本塁打、イチロー氏まで残り2本
5戦ぶり25号となる一発で、打球速度177.4キロのライナーが右翼スタンドへ届いた
スポーツ報知
2026年8月5日
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大谷翔平が8試合連続ヒット、鈴木誠也も4試合連続安打で侍対決
FNNプライムオンライン
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鈴木誠也が適時打&2四球、カブスがドジャースに連勝し貯金16に
鈴木誠也が7回に中前適時打を放ち22試合連続出塁を自己最長で達成した
スポーツ報知
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スクバルがドジャース初先発、大ブーイングの敵地で3者凡退
2年連続サイ・ヤング賞左腕がカブス戦で大ブーイングを浴びながら先発登板
スポーツ報知
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大谷翔平とスクバルが史上初タッグ、ドジャースの連敗ストップへ
スクバル投手がドジャース移籍後初登板で「最強タッグ」が実現した形となった
スポーツ報知
2026年8月4日
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タッカーが二塁でタッチアウト、ロバーツ監督が走塁判断に苦言
3点ビハインドの6回に二塁を狙いタッチアウトとなり好機をつぶしたとのこと
スポニチアネックス
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鈴木誠也 大谷翔平からの「合図」に苦笑い「惑わされないように」
3点を先行された初回に逆転の口火を切り、カブスの勝利に貢献
スポニチアネックス
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鈴木誠也が19号2ランを放ち、4年連続20本塁打まであと1発に迫る
初回に3点を先行された場面で逆転の口火を切る一発を放ち快勝に貢献
スポニチアネックス
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鈴木誠也、ドジャース相手に19号本塁打放つ 4年連続20本塁打に王手
スポーツ報知
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大谷翔平が7試合連続安打、塁上で盟友・鈴木誠也とアイコンタクト
スポニチアネックス
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大谷翔平がカブス戦に1番DHで出場、鈴木誠也との盟友対決に注目集まる
同い年の鈴木誠也との対戦が注目され、25号本塁打にも期待がかかる
スポーツ報知