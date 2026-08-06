カブス
『カブス』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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村上宗隆が25号で日本人ルーキー最多更新、鈴木・吉田も打撃好調で躍動
FNNプライムオンライン
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ドジャース守護神ディアスが2試合連続で1回持たず、チームは7連敗
守護神ディアスが1点リードの9回に逆転サヨナラ2ランを浴びて失敗に終わった
日テレNEWS NNN
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大谷翔平が満塁の好機で併殺打、ドジャースは勝ち越し点を奪えず
7回1死満塁の第4打席でニゴロ併殺打に倒れ、勝ち越し機を逃した
スポニチアネックス
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大谷翔平の投手復帰時期が不透明、プレーオフでの二刀流に難しい判断も
左ヒザ炎症で7月23日以降ブルペン投球がなく、復帰時期は不透明な状況
東スポWEB
2026年8月7日
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今永昇太のスマホ待受に同僚の顔写真、米メディアも笑顔で取り上げる
同僚ベン・ブラウン投手の自撮り写真が設定され、好調時期と一致するという
フルカウント
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6連敗中のドジャースが正念場、佐々木朗希がDバックス初戦に先発
初戦は佐々木朗希が先発し、地区首位固めへ「最初の答え」が求められる
ココカラネクスト
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ドジャース6連敗、佐々木朗希と山本由伸が連敗ストップの鍵を握る
日刊SPA!
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カブスPCAが「ベーブ・ルースは実在しなかった」と発言し批判を浴びる
ルッソ氏はESPNで「侮辱的だ」とPCAの発言を強く非難したという
東スポWEB
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ベテラン記者がWARを「中堅手を過大評価」と批判し、MLB界隈で大炎上
記者のヘイマン氏がWARを過小評価し大谷MVP支持を主張したところ大炎上した
東スポWEB
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今永昇太のスマホ待ち受けが話題、同僚の顔を「ラッキー」と設定
同僚ベン・ブラウンの顔面写真を設定し好投の要因と語っているという
THE ANSWER
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カブス・鈴木誠也が2番に定着し、自己最長23試合連続出塁を達成
スポニチアネックス
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大谷翔平が今季初の1試合2本塁打、25・26号を放つも6連敗止まらず
1点差で及ばずチームは6連敗も、大谷は「勝利が最優先」と語った
スポニチアネックス
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今永が大谷の先頭打者弾を浴びながらも修正し、カブスで8勝目を挙げる
初回に大谷翔平に先頭打者本塁打を浴びたが5回8安打1失点で粘り切った
スポニチアネックス
2026年8月6日
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6連敗中のドジャースが佐々木朗希を先発に立て、2位と8差の首位を守る
それでも2位ダイヤモンドバックスとは8ゲーム差をつけ圧倒的首位を維持
日テレNEWS NNN
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大谷翔平が今季初の1試合2本塁打を放ち、OPS.953でナ・リーグ首位に浮上
初回に25号先頭打者ソロ、8回に26号2ランを記録し打線を牽引した
日テレNEWS NNN
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スクーバル獲得のドジャースが6連敗、ロバーツ監督の采配に疑問の声
Smart FLASH
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大谷翔平がドジャース移籍後135本塁打を達成し歴代4位に浮上
ドジャース加入後の通算本塁打が135本となり歴代4位に浮上したとのこと
フルカウント
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大谷翔平とPCAがそれぞれ2本塁打、今季26本で並びMVP争い続く
日テレNEWS NNN
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大谷翔平が今永の初球抜け球に苦笑いし、先頭打者本塁打を放つ
今永の初球が大谷の顔付近に抜けるハプニングが起き、半笑いでにらむ一幕も
日テレNEWS NNN
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ドジャース6連敗も大谷ら8回に猛反撃、ロバーツ監督が打線を称賛
8回に5点を奪い1点差まで詰め寄り、ロバーツ監督は戦う姿勢を高く評価した
日テレNEWS NNN