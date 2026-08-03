山本由伸
岡山県備前市出身のプロ野球選手（投手）。1998年8月17日生まれ。右投右打。オリックス・バファローズ所属。
2026年8月9日
2026年8月8日
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大谷擁するドジャースが7連敗、直近9年で2度目の大型連敗にファン悲鳴
THE ANSWER
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ヌートバーがWBC同僚・佐々木朗希から移籍後初長打となる中越え二塁打
WBC日本代表の同僚・佐々木朗希から移籍後初長打の二塁打を放った
スポーツ報知
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ヌートバー 山本由伸からエールあった「会えるの楽しみ、と」
WBC同志の大谷翔平がトレード直後にメールをくれたと明かし感謝を示した
フルカウント
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ヌートバーが大谷翔平らのドジャースと同地区に移籍「会えるのは楽しみ」
佐々木朗希・大谷翔平との対戦は「楽しみだが簡単ではない」と語った
スポーツ報知
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ヌートバーがDバックス移籍後初のドジャース戦、佐々木・山本と対戦へ
佐々木朗希と山本由伸の2人と対戦することを「打者として大変な仕事」と語った
スポニチアネックス
2026年8月7日
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6連敗中のドジャースが正念場、佐々木朗希がDバックス初戦に先発
初戦は佐々木朗希が先発し、地区首位固めへ「最初の答え」が求められる
ココカラネクスト
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ドジャース6連敗、佐々木朗希と山本由伸が連敗ストップの鍵を握る
日刊SPA!
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山本由伸がMLBで活躍できる理由 ドジャースのレジェンドが見解「ヤマは…」
ココカラネクスト
2026年8月6日
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6連敗中のドジャースが佐々木朗希を先発に立て、2位と8差の首位を守る
それでも2位ダイヤモンドバックスとは8ゲーム差をつけ圧倒的首位を維持
日テレNEWS NNN
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山本由伸、次回登板はダイヤモンドバックス戦 ヌートバーと対戦の可能性も
スポニチアネックス
2026年8月5日
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スクバルがドジャース初先発、大ブーイングの敵地で3者凡退
2年連続サイ・ヤング賞左腕がカブス戦で大ブーイングを浴びながら先発登板
スポーツ報知
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ドジャースにスクバル加入で山本由伸がPS先発2番手候補に浮上
米メディアFANSIDEDがスクバルを1番手、山本由伸を2番手と格付けし
東スポWEB
2026年8月4日
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西武・平良海馬がデータ投球術とメジャーでの理想像を語る
日刊ゲンダイDIGITAL
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ドジャースがラッシングのIL入りを受け、捕手2人を緊急補強
正捕手スミスとラッシングが相次いで離脱し捕手不足が深刻な状況という
東スポWEB
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スクバルがドジャース移籍後初取材、大谷との共闘に期待を語る
大谷翔平を「ユニコーンの才能」と称賛し、共闘への期待を語った
スポーツ報知