村上宗隆
村上宗隆は、ヤクルトスワローズ所属のプロ野球選手。2000年2月2日生まれ、熊本県出身。
2026年8月9日
2026年8月8日
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原辰徳氏が岡本・村上の活躍を評価し、次のMLB移籍候補に含みを持たせる
岡本・村上のメジャー活躍を受け「MLBは狙ってますね」とキッパリ断言し
スポニチアネックス
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村上宗隆が25号で日本人ルーキー最多更新、鈴木・吉田も打撃好調で躍動
FNNプライムオンライン
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原辰徳氏がおい・菅野智之の米登板を現地観戦、高地での変化球適応を語る
高地でスライダーの曲がりが悪いため習得したフォークが生きているという
日テレNEWS NNN
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ホワイトソックスが4連敗、村上は25号も空砲で前向きコメント
ベナブル監督がマウンド訪問ルールを失念し先発を1回で降板させるミスを犯した
スポニチアネックス
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ホワイトソックス・村上宗隆が25号本塁打 首位攻防戦で反撃の特大ソロ
ガーディアンズとの首位攻防戦に2番・DHで出場、第3打席で本塁打をマーク
スポニチアネックス
2026年8月7日
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村上宗隆を控えながら無謀な本塁突入を指示、三塁コーチへ批判が集中
12回1死一二塁で走者が本塁突入を試みタッチアウトとなり好機を潰した
フルカウント
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レッドソックスが延長13回サヨナラ勝ちで8連勝、村上を封じ切る
これで8連勝、貯金は今季最多12となり6月の借金14からの大逆転劇となっている
スポニチアネックス
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吉田正尚が適時二塁打を放ち、レッドソックスが延長でサヨナラ８連勝
スポーツ報知
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レッドソックスが今季2番目の7連勝、借金14からV字復活でメジャー史上初
6月24日に借金14だったチームが現在は貯金11となるV字回復を達成
スポーツ報知
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村上宗隆がWBC準々決勝の因縁相手スアレスと再び対戦、雪辱を誓う
WBC準々決勝で村上を抑えたスアレスが先発しリベンジの舞台となる
スポニチアネックス
2026年8月6日
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村上宗隆の一塁守備、179キロ強打球のエラー判定が二塁打に訂正
一塁守備でエラーと記録されたが、公式記録員が訂正し二塁打に変更された
スポーツ報知
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メッツが村上獲得を見送り、63億円投資が完全に裏目に出た
スターンズ編成本部長は来日して村上を視察したが契約を見送ったとみられる
フルカウント
2026年8月5日
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吉田正尚が2安打1打点、レッドソックスは27戦24勝で6連勝
今季12本目の二塁打となるグリーン・モンスター直撃タイムリーも放ち活躍
スポーツ報知
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村上宗隆がWBC因縁のサンドバルから中前打、11試合連続安打を達成
11試合連続安打&20試合連続出塁を達成し、好調をキープしている
スポニチアネックス
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阪神・佐藤輝明が今オフのメジャー移籍を目指す、実現への条件とは
NEWSポストセブン
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村上宗隆がフェンウェイパークのグリーンモンスターにサインを刻み込む
名物グリーンモンスターの裏に多くの大リーガーに倣いサインを刻んだ
スポーツ報知