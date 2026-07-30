岡本和真
奈良県五條市出身のプロ野球選手。1996年6月30日生まれ。読売ジャイアンツに所属する。第89代目の4番打者。
2026年8月8日
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月4日
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今井達也がブルペン転向初戦で3回パーフェクト、米ファンが驚嘆
3イニングをパーフェクトに抑え最速97マイルで5者連続空振り三振を奪った
フルカウント
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今井達也がリリーフ転向後の初登板で3回無失点の快投を披露
7〜9回の3イニングを無安打無失点、5連続空振り三振を奪う圧巻の内容だった
フルカウント
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ブルージェイズGMが東地区最下位の低迷を謝罪、ファンとチームに詫びる
ア・リーグ東地区最下位で借金7と厳しい状況が続いており、GMは
スポニチアネックス
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今井達也がメジャー救援初登板で岡本和真をスライダーで三振に仕留める
岡本和真が今井達也のスライダーに空振り三振を喫し、今井に軍配が上がった
スポニチアネックス
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アストロズ・今井達也 渡米後初リリーフで好投 岡本和真を三振に斬って取る
スポーツ報知
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ブルージェイズがトレード期限前に主力を次々放出、今季の再建を決断
スポニチアネックス
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吉田正尚が逆境でも腐らず準備を続け、レッドソックスで復活を果たす
デイリー新潮
2026年8月3日
2026年8月2日
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マリナーズが日本人選手の獲得で再び存在感を示せるか
ドジャースの連鎖的な日本人獲得を分析し「物語を変える番」と宣言している
スポニチアネックス
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清原和博と渡辺久信が12年ぶりに再会し、古巣・西武の躍進を語り合う
Smart FLASH
2026年8月1日
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村上宗隆が24号2ランを放ち、離脱明けながらメジャー本塁打10位タイに
日本人1年目の本塁打記録で岡本和真と並ぶ歴代最多タイに到達している
フルカウント
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陽岱鋼が引退会見で号泣、稲葉監督サプライズ登場で21年に幕
日本ハムと巨人で計16年プレーし、盗塁王や日本一など数々の栄光を残した
THE ANSWER