BASEBALL KING
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ロッテ、後藤真希さんがセレモニアルピッチ「510点です！」
ロッテ−オリックス（ZOZOマリンスタジアム）の試合前に、後藤真希さんが試合前に「LOVEマシーン」の歌唱とセレモニアルピッチを行った。▼ 後藤真…
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オイシックス新潟・宮森、韓国・サムスンに移籍「短い間でしたが本当にありがとうございました」
オイシックス新潟は7日、宮森智志投手が海外移籍のため2026年８月7日付で退団すると発表した。なお今後は、韓国のプロ野球チームであるサムスン・ラ…
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今江氏が「右中間に放り込めるパワーもある」、「内容もよくなっている」と中日・福永裕基を評価
6日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷沢健一氏と今江敏晃氏が、中日・福永裕基について言及した。福永は同日のヤ…
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ロッテ、令和8年熊本地震義援金寄付と募金活動実施
ロッテは7日、令和8年熊本地震およびその後の関連災害で被害に遭われた方々を支援するため、球団から100万円、千葉ロッテマリーンズ選手会から100万…
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楽天、8月11日のオリックス戦で『ほしぞらピカチュウ』が来場
楽天は7日、8月11日のオリックス戦で、「夏スタ! STARLIGHT GALAXY」のイベントの一環として、かくだ田園ホールで開催中の特別企画展「ポケモン天文…
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楽天、マエケン画伯グッズ第2弾を販売
楽天は7日、『マエケン画伯』グッズ第二弾を販売することになったと発表した。プロ野球選手でありながら、その卓越した絵の才能で多くのファンを…
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ロッテ、二軍戦の試合開始時間変更を発表
ロッテは7日、ロッテ浦和球場で開催されるファーム公式戦の試合開始時間が変更になったと発表した。対象試合は暑熱対策のため開始時間が12:00から…
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DeNA、8月18日のプロ野球解説者トークショーのゲストに工藤公康氏が出演
DeNAは7日、8月18日の巨人戦で「THE LIVE Supported by 大和地所」にて開催している特別イベント「プロ野球解説者トークショー」のゲストとして工藤…
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ロッテ、「小島のローストビーフ丼」が4年連続で販売数10,000食を突破
ロッテは7日、監督、コーチ、選手を対象としたグルメ企画「PLAYERS COLLAB MENU」として販売している小島和哉投手コラボメニュー「小島のローストビ…
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DeNA、横濱漢祭 2026の応援元帥としてAIアントニオ猪木の登場が決定
DeNAは7日、8月18日（火）〜20日（木）の巨人3連戦で開催する『横濱漢祭 2026』の応援元帥（おうえんげんすい）として、横浜が誇る伝説的プロレスラ…
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巨人・松本剛、中軸に繋ぐ重要な役割 今江氏「かなり大きな存在」
6日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏が、巨人・松本剛について言及した。松本は同日の広島戦に2番・レ…
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谷沢氏「今後彼が…」中日期待のスラッガー・石川昂弥
6日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷沢健一氏が、中日・石川昂弥について言及した。石川は同日のヤクルト戦に『…
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オイシックス新潟、陽岱鋼の引退セレモニーを9月26日の試合後に開催
オイシックス新潟は7日、2026年シーズン限りでの引退を表明した陽岱鋼選手の引退セレモニーを2026年9月26日（土）のロッテ二軍戦の試合終了後に開催…
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阪神・大竹、4勝目・防御率2.82 谷沢氏「今年は負け数が多い要因というのは…」
6日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷沢健一氏が、DeNA戦に先発し6回3失点で4勝目を手にした阪神・大竹耕太郎につ…
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谷沢氏「4番をおろさなきゃいけない」得点圏打率.174中日の4番・サノー
6日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷沢健一氏が、中日・サノーについて言及した。同日のヤクルト戦に『4番・フ…
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ロッテ・愛斗「今自分が何できると考えて…」益田が通算250S達成した8月4日――。攻走守で勝利に貢献する働き
ロッテ・益田直也が通算250セーブを達成した8月4日――。勝利を決定づける一打、派手なプレーをしたわけではないが、ロッテ・愛斗は間違いなく勝利…
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谷沢氏、5位浮上の中日は「勝負所で力が発揮できるバッターが増えてきている」
6日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷沢健一氏が、中日打線について言及した。中日は同日のヤクルト戦に0−0の8…
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オリックス・田嶋大樹が先発復帰も5回3失点で黒星発進…「球威というよりも、球質やコントロールで戦えると…」
オリックスは6日、楽天との試合（京セラD大阪）に1−3で敗戦。6日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では先発の田嶋大樹をピックアップ…
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楽天・岸孝之、7回2安打1失点の好投で連敗ストップ！「若手にとって素晴らしい教材…」と称賛
楽天は6日、オリックスとの試合（京セラD大阪）に3−1で勝利。先発・岸孝之が7回102球・2安打・3奪三振・1四死球・1失点の好投で今季3勝目、通算173…
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日本ハム・上川畑大悟の一打で“鬼門”福岡で勝利！谷沢氏「無理に引っ張らず、センター中心に打ち返すといったスイング」を評価
日本ハムは6日、ソフトバンクとの試合（みずほPayPay）に6−2で勝利。同点で迎えた8回表、二死満塁の好機で上川畑大悟の走者一掃となる適時二塁打な…