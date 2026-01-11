»°ãø·°ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¢¥°¥ë¥À¡õ¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Î2ÆÀÅÀ¤Ç¥Þ¥óU¤Ë¾¡Íø¡ª¡¡FA¥«¥Ã¥×4²óÀï¤Ø
¡¡FA¥«¥Ã¥×3²óÀï¤¬11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢¥À¥ì¥ó¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼»ÃÄê´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë14ÅÙÌÜ¤ÎFA¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎFA¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£ÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï12Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¤¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Îº¸´ó¤ê¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡£¤³¤ì¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎGK¥»¥ó¥Ì¡¦¥é¥á¥ó¥¹¤¬ÁË¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°È¾¤È¤Ï°ã¤¤¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï64Ê¬¡¢¥°¥ë¥À¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼ý¤á¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¥°¥ë¥À¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¾¯¤·»ý¤Á±¿¤ó¤Ç¤«¤éº¸Â¤ò°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ78Ê¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ»°ãø·°¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï85Ê¬¡¢º¸CK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤é¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤ÞÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥·¥§¥¤¡¦¥ì¥¤¥·¡¼¤¬È½Äê¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¡£¿ôÅªÉÔÍø¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬2¡Ý1¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¾¡Íø¤·¡¢4²óÀï¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡FA¥«¥Ã¥×4²óÀï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤Ï1·î12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢2·î14Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¡1¡Ý2¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡12Ê¬¡¡¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë
0¡Ý2¡¡64Ê¬¡¡¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë
1¡Ý2¡¡85Ê¬¡¡¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë
