チェス
6種類16個の駒を使って、敵のキングを追いつめるボードゲーム
2026年8月8日
2026年8月7日
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バルセロナがロドリ獲得へ初回オファーを提示するも、マンCに拒否される
固定費約82億円のオファーはマンCの要求を大きく下回り拒否されたという
SOCCER KING
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ロドリ、Rマドリードに断りの連絡 代理人「バルセロナ加入を伝えた」
代理人はレアル・マドリードに断りを入れ、バルセロナ加入を伝えたという
theWORLD（ザ・ワールド）
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ロドリがマドリーを断りバルサ移籍へ、移籍金6000万ユーロの見込み
スペイン紙『AS』によると移籍金は約6000万ユーロ、4年契約を締結する見込み
サッカーダイジェストWeb
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ロドリがバルセロナ移籍を了承、マンCは91億円を要求し交渉難航か
レアル・マドリード移籍が有力視される中、バルセロナが電撃参戦し了承を得たという
東スポWEB
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W杯MVPのフォルラン氏がウルグアイ代表監督に就任、初陣は日本戦
2010年W杯MVP受賞の同氏は、U−20代表監督も兼任するとのこと
SOCCER KING
2026年8月6日
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佐野海舟・航大兄弟の移籍金が計140億円、森保監督も加わりUDNが急成長
日刊ゲンダイDIGITAL
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ノーベル賞受賞のハサビス氏がDeepMind CEOを退き、AGI研究に専念
ハサビス氏はAGI実現が目前と感じ日常業務を引き継ぐ時と判断したという
GIGAZINE（ギガジン）
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横浜Mの16歳MF三井寺眞がJ1開幕戦で史上最年少先発デビューの可能性
先発すれば16歳4カ月5日でJ1開幕戦の史上最年少先発となる見込みである
スポニチアネックス
2026年8月5日
2026年8月4日
2026年8月3日
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OpenAIの次期モデルAstraが数学・CS分野の10課題で新成果を発表
球充填や量子もつれなど数十年来進展のなかった問題の証明に成功したとのこと
GIGAZINE（ギガジン）
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PSGが鈴木彩艶の獲得に向けパルマへ約60億円の正式オファーを提示
移籍金3300万ユーロ（約60億円）をパルマ・カルチョに提示したとのこと
SOCCER KING
2026年8月2日
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ヤンキースがスクーバル獲得を目指すも、またもドジャースに敗れる
ドジャースが電撃トレードを成立させ、ヤンキースは涙をのんだとのこと
フルカウント
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川口春奈と板倉滉が結婚を発表、第1子の妊娠も明らかに
板倉は川崎F下部組織出身でアヤックスに所属するDF、W杯2大会連続出場の実力者
スポニチアネックス