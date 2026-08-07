SOCCER KING

アトレティコのロメロ獲得に向けた最初のオファーをトッテナムが拒否…着地点は約64億円程度か

アトレティコ・マドリードは、CBクリスティアン・ロメロの獲得に向けた最初のオファーを提示したものの、トッテナム・ホットスパーに拒否されたよう…