SOCCER KING
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バルサ、ロドリ獲得へ約82億円超の初回オファー提示も拒否される…マンCの要求額に届かず
マンチェスター・シティがスペイン代表MFロドリに向けたバルセロナからのオファーを拒否したようだ。7日、イギリスメディア『BBC』やスポーツ専門メ…
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新たなJリーグ開幕戦に約6万4000人来場…壮絶展開を視察した森保一監督「魂を感じる試合だった」
7日、2026／27明治安田J1リーグが開幕。シーズン移行を行い、世界基準のカレンダーで行われる新たなJリーグがスタートした。開幕戦となった横浜F…
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視察の森保一監督「見入っていた」…16歳4カ月で開幕戦ゴールの横浜FM・三井寺眞や鹿島の18歳・吉田湊海に言及「非常に心強い」
7日、2026／27明治安田J1リーグが開幕。シーズン移行を行い、世界基準のカレンダーで行われる新たなJリーグがスタートした。開幕戦となった横浜F…
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G大阪が合計7発の乱打戦を制す！ 植中朝日が値千金の決勝弾…浦和は10人で善戦も惜敗
2026／27明治安田J1リーグ第1節が7日に行われ、ガンバ大阪と浦和レッズが対戦した。“ナショナルダービー”の呼び名でも知られている両チームの一…
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王者・鹿島が劇的逆転勝利！ 90+9分からチャヴリッチ2発…横浜FMとの“伝統の一戦”制す
2026／27明治安田J1リーグ第1節が7日に行われ、横浜F・マリノスと鹿島アントラーズが対戦した。34年目にして“秋春制”移行という大改革を断行し…
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W杯出場のイングランド代表FWイヴァン・トニーがナイトクラブでの暴行罪で起訴
FIFAワールドカップ2026にも出場したサウジ・プロフェッショナルリーグのアル・アハリ・サウジに所属するイングランド代表FWイヴァン・トニーが、暴…
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J1開幕ゴールは16歳4カ月5日の新星、横浜FMのMF三井寺眞がJ1開幕戦最年少デビュー＆ゴール！
7日、2026／27明治安田J1リーグが34シーズン目の開幕を迎えた。MUFGスタジアムでは、開幕ゲームとして横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズの“オリジ…
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「ここから、世界だ。」…新たなJリーグが開幕！ 世界初の演出、光や花火で盛大な開幕セレモニーに
7日、2026／27明治安田J1リーグが34シーズン目の開幕を迎えた。聖地『MUFGスタジアム』では、開幕ゲームとして横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズの…
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今夏は10部クラブで練習…無所属のサンチョ、古巣ドルトムントは動向注視も懸念拭えず？
イングランド代表FWジェイドン・サンチョは、今夏フリーで新天地を探している。現在26歳のサンチョはマンチェスター・シティの下部組織出身で、ド…
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北中米W杯で評価高めたコロンビア代表MFにオファーが届くも…所属クラブは契約解除金満額の支払い以外認めず
複数クラブが関心を寄せるMFグスタボ・プエルタに対して、ラシン・サンタンデールのチェマ・アラゴンSD（スポーツディレクター）は、契約解除金満額…
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アーセナルは約38億円前後を要求？…契約最終年のジェズスにナポリ移籍の可能性か
アーセナルに所属するブラジル代表FWガブリエウ・ジェズスに対し、ナポリが関心を寄せているようだ。6日、イタリアメディア『スカイスポーツ』が伝…
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Jリーグ、熊本地震への義援金1000万円を拠出…「Jリーグ TEAM AS ONE」募金は9月末まで実施
Jリーグは7日、令和8年熊本地震による被害に対する義援金について報告した。Jリーグは「令和8年熊本地震により、被災された皆さまに心からお見舞…
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アトレティコのロメロ獲得に向けた最初のオファーをトッテナムが拒否…着地点は約64億円程度か
アトレティコ・マドリードは、CBクリスティアン・ロメロの獲得に向けた最初のオファーを提示したものの、トッテナム・ホットスパーに拒否されたよう…
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“場外クラシコ”は事実上決着？ バルサがロドリと個人合意…マンCとの交渉も進行中か
バルセロナがマンチェスター・シティに所属するスペイン代表MFロドリの獲得に向けた動きを強めているようだ。6日、イギリス紙『ガーディアン』やス…
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“無名”のティーンエイジャーからマドリー史上最高額の“傑物”へ…レガネスの関係者が語る「特別だということは一目瞭然だった」
FWヤン・ディオマンデの才能をいち早く見抜いたレガネスのクラブ関係者が、レアル・マドリードに加入する19歳について語った。6日、スペイン紙『マ…
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“僕のヒーロー”が立ったあのピッチへ…ディオマンデ、マドリー加入は「子供の頃の夢が叶ったようなもの」
レアル・マドリードに加入するFWヤン・ディオマンデが、自身の公式Instagramを更新した。コートジボワールの傑物は、“情景のクラブ”における史…
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昨季キャリアハイ13発のウェルベックがチェルシーへ…ブライトンCEOが売却の裏側を語る「双方にとって正しい選択」
ブライトンのCEO（最高経営責任者兼副会長）を務めるポール・バーバー氏が、元イングランド代表FWダニー・ウェルベックがチェルシーへ完全移籍した…
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韓国1部で2季連続ベストイレブンのボランチがJ1へ！ 岡山がMFオベルダンを獲得「素晴らしいシーズンにしたい」
ファジアーノ岡山は7日、全北現代モータース（韓国1部）からMFオベルダンを完全移籍で獲得したことを発表した。背番号は『80』となる。1995年7月3…
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トラッフォードのマンC退団が正式決定…新天地は田中碧所属のリーズ、クラブ史上最高額で加入
リーズは6日、マンチェスター・シティからイングランド代表GKジェームズ・トラッフォードが完全移籍加入したことを発表した。クラブからの発表に…
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中村敬斗の去就は如何に！？ クラブ会長は“良質なオファー”を待つ「我々にだって金銭面で妥協できないこともある」
スタッド・ランスのジャンピエール・カイヨ会長が、MF中村敬斗ら複数選手の去就について言及した。6日、地元紙『L'Union』が伝えている。FIFAワー…