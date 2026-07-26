ベック
ベックはホリプロ所属のモデル・タレント。韓国・ソウル出身。1991年10月30日生まれ。
2026年8月8日
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張本智和が0-7の劣勢から逆転、ルブランを下して準決勝進出
張本智和が世界10位のA.ルブランを4−0で下し、準決勝進出を決めた
日テレNEWS NNN
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原辰徳氏、3年ぶりに見た巨人スタメンで知る顔は岸田だけ
3年前に監督だった原氏は先発メンバーを見て、知っているのは岸田のみと驚きの声を上げた
スポニチアネックス
2026年8月7日
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才木浩人が8回零封も白星逃し、救援失敗のドリスに「仕事ね！」と声かけ
才木は「交代はベストだと思う」と起用法を支持し運と割り切る姿勢を見せた
スポニチアネックス
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巨人・マルティネスが5年連続30セーブ、首振りの頭脳戦で守護神の座を守る
来日10年・節目の400登板目を7球で締め、岩瀬仁紀に次ぐ史上2人目の快挙となる
スポーツ報知
2026年8月5日
2026年8月4日
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巨人の守護神マルティネスが延長12回にサヨナラ被弾、チームは広島に惜敗
スポニチアネックス
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巨人が延長12回に守護神マルティネスが被弾し、痛恨のサヨナラ負け
初回にダルベックの先制3ランで3点を奪うも7〜8回に追いつかれ逆転負け
スポーツ報知
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張本智和が横浜で大会2連覇に挑み、妹・美和とのきょうだいVも視野に
張本智和が昨年に続く2連覇を目指し「今年も優勝を目指す」と意気込んだ
スポーツ報知
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自主映画『レンタル家族』が新宿で10日間すべて満席を記録し話題に
上映10日間すべて満席を記録し、同館では『カメラを止めるな！』以来の快挙だという
オリコンニュース
2026年8月3日
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スー・チー氏 赤十字と面会発表
TBS NEWS DIG
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武尊が大阪で引退セレモニー、平本蓮を激励し皇治戦は完全拒否
9月10日の超RIZIN.5で引退セレモニーと自身のマッチメイク実施が決定
オリコンニュース