阿木燿子
『阿木燿子』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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板倉滉のアヤックス放出をめぐり、現地メディアが「無謀」と懸念を示す
売却候補の一人とされるが、放出すれば右CBの選択肢が激減するリスクがある
サッカーダイジェストWeb
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旗手怜央の昨季の姿にセルティックOBが苦言、移籍話も実現せず
OBのトニー・ワットは旗手が昨季「投げ出した」と厳しく批判したという
サッカーダイジェストWeb
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冨安健洋による「朗報」でネット上沸く「ついにきた！」「涙出た」
アヤックスを契約満了で退団後、トライアウトを経てプレミア復帰を果たす
サッカーダイジェストWeb
2026年8月7日
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バルセロナがロドリ獲得へ初回オファーを提示するも、マンCに拒否される
固定費約82億円のオファーはマンCの要求を大きく下回り拒否されたという
SOCCER KING
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韓国サッカー協会が審判に性的接待か、ロンドン五輪銅メダル剥奪の可能性も
2011〜12年の計7試合で審判への接待があり、審判の国籍は日本やUAEなどに及ぶという
サッカーダイジェストWeb
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ロドリ、Rマドリードに断りの連絡 代理人「バルセロナ加入を伝えた」
代理人はレアル・マドリードに断りを入れ、バルセロナ加入を伝えたという
theWORLD（ザ・ワールド）
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キャラガー氏がサラーのトルコ移籍に疑問、給与面が影響か
「ACミランやユベントスに行くと思っていた」と欧州残留を期待していたが
サッカーダイジェストWeb
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冷遇を乗り越えた小杉啓太、フランクフルト新監督から称賛を受ける
前任監督から「用済みだ」と告げられたが、ヒュッター新監督に高く評価されたという
サッカーダイジェストWeb
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UEFAがFIFA幹部会のインファンティーノ信任を一蹴し、ボイコット姿勢を維持
UEFAはこれを「会長に雇われた人々の同意」と批判し、ボイコット姿勢を崩していない
サッカーダイジェストWeb
2026年8月6日
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レアル・マドリードがディオマンデを史上最高額となる227億円超で獲得
移籍金は約227億円で、契約期間は2033年6月末までの7年間となる
SOCCER KING
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サラーがトラブゾンスポルで年俸31億円も、世界ランキングは32位にとどまる
基本給1460万ポンド（約31億円）に加えボーナスも含む高額契約とのことだが
サッカーダイジェストWeb
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ヴィニシウスがブラジルで国民的英雄になれない理由を現地から読み解く
スピード重視のプレースタイルが創造性を好むブラジル人の好みと合わないという
サッカーダイジェストWeb
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韓国サッカー協会が代表監督の選任過程への不当関与疑惑で家宅捜索を受ける
ホン・ミョンボ前監督の選任過程での不当関与疑惑が捜査対象とのことで
サッカーダイジェストWeb
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佐野航大のPSV移籍前の欠場にNECのTDが「合意が守られなかった」と苦言
佐野は8月4日のCL予選オリンピアコス戦を急遽欠場したとのこと
サッカーダイジェストWeb
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田中碧がリーズのプレシーズンで精彩を欠き、地元メディアから苦言
Leeds Liveはアメリカツアーの「敗者」に田中を選出し批判した
サッカーダイジェストWeb
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ドーピング停止処分が解除されたムドリクが615日ぶりにチェルシーでプレー
ドーピング処分がCASの控訴手続き解決により解除され、即時復帰が実現したもの
SOCCER KING
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サラーがトラブゾンスポルに加入、空港に2万5000人が集まり歴史的な歓迎
空港周辺に約2万5000人が集結し、自治体が無料シャトルバスを運行する盛況ぶり
サッカーダイジェストWeb
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フィーゴ氏がインファンティーノ会長を「最も卑劣」と批判し即時退任を要求
「解決策は3語で済む、インファンティーノは去るべきだ」と英紙コラムで訴えた
サッカーダイジェストWeb
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ネイマールがブラジルカップ勝利後に相手チームを挑発、レモ会長が痛烈批判
ネイマールがミックスゾーンで相手選手らを執拗に挑発したと報じられた
サッカーダイジェストWeb
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冨安健洋がクリスタル・パレス加入へ、鎌田大地と同チームでプレミア復帰
ロマーノ記者が8月5日、ロンドンでメディカル検査を通過したと伝えた
サッカーダイジェストWeb