アンリツがＳ高で４年６カ月ぶり高値、７～９月期大幅増益・受注高回復を評価

アンリツ<6754.T>はストップ高の水準となる前営業日比４００円高の２２８６円５０銭に買われ、２０２１年４月以来、４年６カ月ぶりの高値圏に浮上した。３０日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高が５１６億９３００万円（前年同期比３．０％減）、営業利益が５０億３２００万円（同４０．７％増）、最終利益が３８億９００万円（同７０．２％増）となった。９月中間期では減収となった一方で、７～９月期では売上高は前年同期とほぼ同水準。最終利益は２倍超に拡大した。受注高は前四半期の水準を上回るなど回復基調がみられ、データセンター向けの通信計測需要を支えとした業績拡大シナリオが意識される形となり、買いが集まった。



９月中間期は主力の通信計測事業で棚卸資産の圧縮やコストコントロールを継続的に取り組み大幅な増益になった。足もとではアジア他・日本や米州におけるデータセンター市場の顧客の投資は徐々に回復傾向にあるという。



出所：MINKABU PRESS