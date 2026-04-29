ずぼらな人向けに簡単な掃除方法を紹介するみーこさん（@mico__kurashi）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。簡単に掃除ができるテクニックとアイテムを紹介した。【画像】“優秀”アイテム続々…ズボラ向け「風呂＆IH」掃除テク25日、「キレイを保つお風呂掃除ルーティンをまとめてみたよ」と投稿。使用したアイテムにも触れ、「こんなに伸びるからしゃがむ必要なし」という“バスボンくん(ロング)”、“ウルトラハー