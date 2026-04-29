4月25日、YouTubeのビジネス動画メディア「ReHacQ」で、ABEMAで配信中の恋愛リアリティ『恋愛病院』の観賞会がおこなわれた。観賞会には、『恋愛病院』に出演中の石丸伸二氏とともに、仲のいい「日本維新の会」代表で大阪府知事の吉村洋文氏も参加。参加女性のなかで誰がタイプか、などの話を繰り広げたが、これに社民党副党首で参院議員のラサール石井が噛みつき、話題となっている。「『恋愛病院』は《本気の恋を忘れたワケ