◆米マイナー２Ａコーパスクリスティ―フリスコ（２８日、米テキサス州コーパスクリスティ＝ワタバーガーフィールド）右腕の疲労のため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしているアストロズ今井達也投手（２７）が２８日（日本時間２９日）、傘下２Ａコーパスクリスティの一員として初のリハビリ登板に臨んだ。本拠地・フリスコ戦に先発し、２回０／３を６安打５失点で降板した。初回。先頭からいきなり連続四球を与える