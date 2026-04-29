ついに水上艦も無人の時代に？アメリカの新興防衛企業であるアンドゥリルは、2026年4月21日、自社が開発を手掛ける自律型水上艦のイメージデザインを公開しました。【動画】様々な装備を状況に合わせ換装！ これが、アンドゥリルの考える無人艦ですこの自律艦は、アメリカ海軍向けの新しい艦種として建造される中型無人水上艦（MUSV）に該当します。建造はヒュンダイ造船と共同で実施され、設計・ソフトウェアおよび自律技術は