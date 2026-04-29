東京・福生市で40代の男がハンマーで少年らを殴りつけ立てこもった事件。男はその後逃走し、警察は殺人未遂の疑いで逮捕状を請求する方針で、男の行方を追っています。祝日の29日、都内の閑静な住宅街は物々しい雰囲気に包まれていました。「入ってきたら刺すぞ」とサバイバルナイフを手に、立てこもりをしていた40代の男。周囲には特殊部隊を含む大勢の警察官の姿がありました。そして正午を迎えたころ、捜査員ら警察が突入したの