東京・福生市で、男がハンマーで高校生を殴るなどして逃走した事件で、警察が突入する前に男が裏口から逃走する様子が防犯カメラに映されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁は、殺人未遂の疑いで逮捕状を請求していて、逃走した男の行方を追っています。