東京株式（大引け）＝７６円安と小幅続落、好業績銘柄に買い流入し下げ渋る

７日の東京株式市場で日経平均株価は小幅続落。前場はＡＩ・半導体関連株を中心に売りが膨らみ一時１０００円超の下落となったが、後場は買いが優勢…