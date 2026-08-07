みんかぶ
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来週の株式相場に向けて＝モメンタム相場から物色の裾野拡大へ移行か
７日の日経平均株価は前日比７６円安の６万５６０６円と小幅続落。減益決算を発表したソフトバンクグループの下落も嫌気され、一時１０００円…
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日銀為替市況 午後５時時点、１５８円４０～４２銭のドル高・円安
日銀が７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５８円４０～４２銭と前日に比べ５４銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユ…
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日銀為替市況（ドル円・午後５時）
■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０８月０７日１５８円４０～４２銭（…
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７日香港・ハンセン指数＝終値２５６６８．０３（＋１３７．７５）
７日の香港・ハンセン指数の終値は前営業日比１３７．７５ポイント高の２５６６８．０３と反発した。 出所：MINKABU PRESS…
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来週の為替相場見通し＝日米の利上げ織り込み度合いが左右
来週のドル円相場は、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）と日銀の早期利上げ観測がともに強まるなか織り込み度合いで方向感が決まりそうだ。予想レンジは１…
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三井金属が２７年３月期業績予想の上方修正と１株から１０株への株式分割を発表
三井金属がこの日の取引終了後に、２７年３月期の連結業績予想について、売上高を８３００億円から８５００億円（前期比１２．１％増）へ、営業利益…
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７日中国・上海総合指数＝終値３９４０．０３７１（＋３９．６８４８）
７日の中国・上海総合指数の終値は前営業日比３９．６８４８ポイント高の３９４０．０３７１と４日続伸。 出所：MINKABU PRESS…
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サイバーが２６年９月期業績予想及び配当予想を上方修正
サイバーエージェントがこの日の取引終了後に、２６年９月期の連結業績予想について、売上高を８８００億円から９５００億円（前期比８…
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リクルート、２７年３月期業績予想を引き上げ ＨＲテクノロジー事業の好調反映
リクルートホールディングスは７日の取引終了後、２７年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想…
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東京株式（大引け）＝７６円安と小幅続落、好業績銘柄に買い流入し下げ渋る
７日の東京株式市場で日経平均株価は小幅続落。前場はＡＩ・半導体関連株を中心に売りが膨らみ一時１０００円超の下落となったが、後場は買いが優勢…
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マクドナルドが２６年１２月期業績予想を上方修正
日本マクドナルドホールディングスがこの日の取引終了後に、２６年１２月期の連結業績予想について、売上高を４０５５億円から４０８０億円（…
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７日韓国・ＫＯＳＰＩ＝終値６２５８．７７（－３７．６１）
７日の韓国・ＫＯＳＰＩの終値は前営業日比３７．６１ポイント安の６２５８．７７と続落。 出所：MINKABU PRESS…
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来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど ◇８月１０日 ０８：５０日・日銀金融政策決定会合の「主な意見」 ０８：５０日・国際収支経常収支 ０８：５…
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＜動意株・７日＞（大引け）＝ミズノ、日本触媒、フルヤ金属、ゲオＨＤなど
ミズノ＝買い気強まる。同社はきょう午後１時ごろ、２７年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比３３．１％増…
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旭ダイヤは後場終盤に上げ幅拡大、通期業績予想を上方修正し株主優待導入も発表
旭ダイヤモンド工業は後場終盤に上げ幅を拡大している。きょう午後３時ごろ、２７年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算の発表にあわせて…
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午後：債券サマリー 先物は大幅反落、米利上げ観測が重荷 長期金利上昇し２．７９５％で推移
７日の債券市場で、先物中心限月９月限は大幅反落した。米国の利上げ観測が台頭し、債券相場の重荷となった。 英紙フィナンシャル・タイムズが…
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ダイナパックが後場終盤に急上昇、２６年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正
ダイナパックが後場終盤になって急上昇している。午後３時頃に２６年１２月期の連結業績予想について、売上高を７３０億円から７５０億円（前期比１…
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外為サマリー：１５８円台前半で推移、米雇用統計を控え模様眺め
７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円３３銭前後と前日の午後５時時点に比べて５０銭弱のドル高・円安となってい…
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ＩＮＰＥＸや石油資源が高い、イラン情勢に不透明感高まりＷＴＩは７８ドル台に上昇◇
ＩＮＰＥＸや石油資源開発が高い。原油先物相場のＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の９月限は、日本時間７日の取引…
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ナカノフドーは後場急伸、国内建設事業好調で４～６月期営業益３．９倍
ナカノフドー建設は後場急伸している。きょう午後２時３０分ごろ、２７年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表した。売上高が…