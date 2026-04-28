京都府南丹市の小学校6年生、安達結希くん（11）の遺体が発見された事件で、死体遺棄容疑で逮捕された継父の安達優季容疑者（37）。「衝動的に首を絞めて殺した」と殺害を認める供述もしているとされ、今後、殺人容疑での捜査も進むと見られる。既に、結希くんが優季容疑者との同居について、「変なおっさんが家に来て、ケンカばっかり」と不満を漏らしていたこと、一方の容疑者は時に結希くんをひっぱたくなど、暴力を振るうこ