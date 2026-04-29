昨年４〜１０月に大の阪・夢洲で開催された大阪・関西万博の人気マスコット・キャラクター「ミャクミャク」のアナザーバージョン「黒ミャクミャク」が、「ＥＸＰＯ２０２５公式ライセンス商品」の新作「立体マスコットたこ焼きキーホルダー」として登場する。５月上旬に発売予定で税込み１３２０円。閉幕から半年以上が過ぎても、その人気ぶりは止まらない。２７日に黒ミャクミャクの「砂時計付きカップ麺ストッパー」「シリコ