元グラビアアイドルで、セクシー女優の矢埜愛茉(やの・えま＝30)が28日、自身のX(旧ツイッター)を更新。セクシー女優を引退することを報告した。 【写真】見覚えある！人気を集めた矢埜愛茉の妖艶な幽霊姿 【大切なお知らせ】として「 マドンナ3作目を持ちましてAV女優を引退します」と発表し文書を公開。「デビューから約2年半。これまで経験したことのない、たくさんのことを挑戦させていただきま