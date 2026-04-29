4月28日（現地時間27日）のロサンゼルス・ドジャースとフロリダ・マーリンズとの試合前、ドジャースタジアムのグラウンドに降り立ったのは「X JAPAN」YOSHIKI（60）。アメリカ国歌を演奏して、“日本色”に染まったスタジアムを沸かせた。【写真】その「赤い」のは何？ ジャパンナイトで提供された“日本食”メニューこの日の試合は、日本文化や伝統をリスペクトするイベント「ジャパニーズヘリテージナイト」として開催。YOSH