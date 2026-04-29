ガストは29日、23日から開催中の『ポケモン』とのキャンペーンについて、予想を大きく上回る反響を受け、オリジナルグッズ（ゆらゆらアクリルスタンド）が品切れとなる事態が発生したことを報告した。品切れに伴い29日〜5月6日の間、対象メニューを注文してオリジナルグッズを受け取れなかった人を対象に後日引換を実施する。【画像】センス抜群な絵柄！品切れになった『ガスト×ポケモン』グッズ対象メニュー（オリジナルグッ