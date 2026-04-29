最初の決断を変えると当せん確率UPする理由とは！？ 最初の決断を変えて当せん確率アップ ３つの封筒 Ａ、Ｂ、Ｃと書かれた3つの封筒から１万円相当の商品券が入った封筒を選ぶゲームに挑戦するとします。当たる確率は3分の1です。あなたはＡの封筒を選びました。すると、あなたが封筒を開ける前にＢの封筒の中身が公開され、なかにはハズレのカードが。ここで、「Ｃの封筒に変更してもかまわない」といわれます