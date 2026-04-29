29日午前、福岡県みやま市の水路で女児2人と50代の男性が溺れました。命に別条はありませんでした。救助を手伝った男性は、水路に潜む水難事故の危険を語りました。29日午前11時半すぎ、福岡県みやま市高田町黒崎開のクリーク（水路）で、「子どもが溺れている」と消防に通報がありました。■山木康聖記者「3人が溺れたクリークです。こちら側はガードレールがあり入りづらくなっていますが、こちらはガ&#