成熟したオスのタコには、精子の入った精包を受け渡すために特化した「交接腕」が存在します。長崎大学の晴木啓二朗氏らの研究で、マメダコという小型のタコが交接腕の欠損リスクを回避していることが分かりました。Male Octopus Avoid Using Hectocotylized Arm Under Situations With Unpredictable Risks - Haruki - Ethology - Wiley Online Libraryhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eth.70073マメダコの雄は繁殖