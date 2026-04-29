◇欧州チャンピオンズリーグ準決勝第1戦パリSG5―4Bミュンヘン（2026年4月28日フランス・パリ）2連覇を狙うパリSG（フランス）がホームでBミュンヘン（ドイツ）との壮絶な乱打戦を5―4で制した。前半17分に相手FWケーンのPK弾で先制を許したが、FWクバラツヘリアとMFジョアン・ネベスのゴールで逆転。同41分に相手FWオリセに同点弾を許したが、ハーフタイム突入寸前にFWデンベレのPK弾で再び3―2と勝ち越した。後半に入る