ドジャース−マーリンズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースは「Ｗｏｍｅｎ’ｓＮｉｇｈｔ」として実施するゲームで、選手の夫人が登場曲をチョイスしたことを発表。大谷翔平投手は真美子夫人が選択した菅野祐悟作曲の「ＣａｎｚｏｎｉＰｒｅｆｅｒｉｔｅ」でマウンドに上がる。球団は「今夜のウィメンズナイトのために、ドジャーの妻とガールフレンドたちが、彼らの大切な人の登場曲を選びました」と紹介。大谷の欄