¶µ°÷¤é¤Î¥°¥ëー¥×¤¬½÷»Ò»ùÆ¸¤òÅð»£¤·¡¢²èÁü¤òSNS¤Ç¶¦Í­¤·¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï¿·¤¿¤Ë¿ÀÆàÀî¸©ÍÕ»³Ä®Î©ÍÕ»³Ãæ³Ø¹»¤ÎÎ×»þÅªÇ¤ÍÑ¿¦°÷¡¦ÀÐÀî¾¡ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¶µ°÷¤Ï4¿ÍÌÜ¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÐÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î»ÜÀß¤Ç½÷»ù¤Î²¼Ãå¤òÅð»£¤·¡¢Æ°²è¤Ê¤É¤ò¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¶¦Í­¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀ­ÅªÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤é10¿Í¶á¤¯¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡¦¿¹»³Í¦ÆóÈï¹ð¡Ê42¡Ë¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡¦¾®À¥Â¼»ËÌéÈï¹ð¡Ê37¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¾®³Ø¹»¸µ¶µÍ¡¡¦¿åÆ£æÆÂÀÈï¹ð¡Ê34¡Ë¤¬¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£