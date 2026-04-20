勤務先の公立小学校で女子児童のスカート内を盗撮したとして、警視庁は20日までに、性的姿態撮影処罰法違反容疑で、教諭の男（39）を逮捕した。「教師になった約17年前から、小学生から高校生までを盗撮していた」と供述している。