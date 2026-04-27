元タレントの坂口杏里さん（35）が27日、自身のインスタグラムを更新。「盗撮」被害を報告した。ストーリーズを更新し「あと、勝手に知り合いが私のマイナンバー財布開けて撮ってたんだけど…これってアウトだよね？？」と投げかけた。その上で「警察突き出したらどうなるの…？あと下着とか顔とか、、いわゆる盗撮」と訴えた。坂口さんは16年10月にタレントからセクシー女優に転身し、17年9月に芸能界引退を表明。3月17日、