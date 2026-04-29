ユーチューバー・ヒカル（34）が29日。YouTubeチャンネルを更新。人気オーディション番組「PRODUCE101JAPANTHEGIRLS」に出演していた加藤神楽（21）との交際を公表した。ヒカルは「生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン」と題した動画を投稿。朝の準備の様子などを公開した。動画の冒頭では、ヒカルと加藤が同じベッドで眠る様子なども映し出されていたことから現在は同棲しているとみられ、ヒカルも「2カ月一