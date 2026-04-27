パチンコ店で、女性の下着を盗撮したとして逮捕されたのは、福岡県久留米市の公立中学校の教諭と分かりました。市教委は「言語道断の行為」とコメントしています。性的撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、久留米市の公立中学校の教諭で、朝倉市に住む小松睦矢容疑者（26）です。警察によりますと、小松容疑者は3月26日午後9時すぎ、うきは市のパチンコ店で、パチンコ台の前に立っていた21歳の女性に後ろから近づき、スカӦ