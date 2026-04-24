「盗撮」に関するイベントが、4月26日に名古屋で開催されます。 盗撮のイベントと聞いて驚く方もいると思いますが…そこには大きな理由がありました。 4月26日、名古屋・栄のオアシス21で開催されるイベント。 さぞ楽しげなものと思いきや…そのテーマが「盗撮グッズ」。 イベントの主催者の一人、愛知医科大学臨床研究支援センター副部長の大橋渉・准教授に話を聞きました。 Q.このイベントの