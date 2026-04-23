女性アスリートを悩ませる盗撮について2026年4月21日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（日本テレビ系）に出演した元選手らは試合会場で行われているとんでもない行為を告発した。「どこが見えているんだろうという不安が、試合をしながらあった」アスリートに対する盗撮によって、選手たちが試合中に嫌な気持ちになったり、試合に集中できなくなったりする。元レスリング選手の登坂絵莉さんは「子どもの頃から『この大会で盗撮