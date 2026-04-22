5人組ダンスボーカルグループ、M！LKの塩〓太智（25）が、21日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。盗撮について言及した。今回のテーマは「女性アスリートとハラスメント」。ゲストの女性アスリートたちが盗撮被害について話すと、MCのお笑いコンビくりぃむしちゅー上田晋也（55）が「仕事柄、盗撮されることある？」と、塩〓に話を振った。塩〓は「ありますね」と即答し、「日常生活は結