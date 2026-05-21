◆米大リーグ ヤンキース―ブルージェイズ（２０日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ブルージェイズのホセ・ベリオス投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、右肘靱（じん）帯再建手術を受け、今季絶望となった。シュナイダー監督が、敵地ヤンキース戦の前に明かした。テキサス州ダラスで、肘の権威であるマイスター医師の執刀で手術を受けた。

「通常のリハビリ日程でいくと、１年から１年と２か月はかかる。じん帯に骨の破片があり、それがじん帯をかなりひどく傷つけていたという説明だった」とシュナイダー監督。今季絶望が確定しただけでなく、来季の中盤以降に復帰がずれ込む可能性もあり、２０２１年オフに２０２８年まで７年総額１億３１００万ドル（約２０８億円＝現在のレート）の大型契約を結んだ右腕の長期離脱は、不可避となった。

昨年のプレーオフは肩の炎症でロースターを外れたベリオス。キャンプでは復活を目指していたが、プエルトリコ代表入りを望んだＷＢＣは、保険がおりずに断念。右肘のストレス骨折で負傷者リストで開幕を迎え、リハビリ登板では速球が上がってこなかった。シュナイダー監督は「彼を獲得してから安定した存在で、信頼できる先発だった。私も彼自身も状態が良くなるのを期待していたが、（手術という）答えが出た。辛いことだし、フラストレーションがたまる状況だ」。ブルージェイズでは移籍１年目から３年連続２桁勝利を挙げ、先発ローテを支えた通算１０８勝右腕が、長期離脱することになった。