最新の野球ニュース
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カブス 延長11回、PCA激走！劇的なサヨナラ勝ちで4連勝！鈴木誠也は自己最長24試合連続出塁
9回2死から同点2ランで追いつき、11回の重盗が悪送球を誘いクローアームストロングが生還
スポニチアネックス
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レッドソックスが延長13回サヨナラ勝ち、吉田2安打で8連勝に貢献
9回以降の異なる5イニングで得点は近代野球初で首位レイズに5差に迫った
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ドジャース 連敗ストップなるか？8日は佐々木朗希、9日は山本由伸が先発
今季ワースト6連敗中のドジャースは、7日（日本時間8日）の敵地ダイ…
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ブルージェイズ・岡本 1安打など2出塁も試合はサヨナラ負け 三浦大輔氏が訪問、激励
◇インターリーグブルージェイズ2―3カブス（2026年8月6日シカ…
スポニチアネックス
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ホワイトソックス村上が申告敬遠で22試合連続出塁、GMは長期残留を熱望
◇ア・リーグホワイトソックス11―12レッドソックス（2026年8月6…
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阪神・佐藤輝明が23号黒虎弾、5年連続70打点で田淵・掛布に並ぶ
5年連続京セラドーム本塁打で生え抜き最長を更新し歴史を刻んだ
スポニチアネックス
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能見篤史氏 悔いが残る阪神・ドリスの投球内容 1点差9回2死からの選択肢に“余裕”ほしかった
9回表にドリスが先頭打者に安打を許し、止まっていた流れを渡したと指摘
スポニチアネックス
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阪神・伊原陵人 26歳初勝利へ8日中日戦先発 「とにかく、一人一人を抑えられるように」
阪神・伊原が26歳初勝利をかけ、8日の中日戦（京セラドーム）に先発…
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阪神・近本光司 9試合連続安打で佐藤輝の先制弾お膳立て「先制点につながったのは良かった」
◇セ・リーグ阪神2─3中日（2026年8月7日京セラドーム）阪神…
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阪神・前川右京 4試合ぶりスタメンに高橋宏斗撃ちで応えた「結果を残すしかない。必死に上げていきたい」
◇セ・リーグ阪神2─3中日（2026年8月7日京セラドーム）阪神…
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【阪神・藤川監督語録】痛恨の逆転負け「なかなかこういう展開もなかったと思う」
◇セ・リーグ阪神2─3中日（2026年8月7日京セラドーム）▼才…
スポニチアネックス
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阪神・才木浩人 8回無失点快投も2年ぶり中日戦白星スルリ 「一つずつを大事にいけたのは、良かった」
◇セ・リーグ阪神2─3中日（2026年8月7日京セラドーム）手に…
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阪神・大山悠輔が今季初の途中出場 藤川監督が疲労を考慮「人工芝が続くから」
◇セ・リーグ阪神2─3中日（2026年8月7日京セラドーム）阪神…
スポニチアネックス
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阪神・ドリス まさかの7年ぶり3失点で逆転負け 「“いつか来るな”と思いながら準備はしていた」
守護神ドリスが9回に2点リードを守れず7年ぶりの3失点となった
スポニチアネックス
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阪神・湯浅京己 8日の中日戦から1軍昇格濃厚 「早く力になれるように」中継ぎ陣の窮地救う
右足首捻挫から復帰後、ファームで連投テストをクリアしたという
スポニチアネックス
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「10―FEET」TAKUMA 京セラDで始球式「入れ込んでしまうと肩に力が入るので、いつも通りで」
「ギリギリワンバウンド」ながら何とか捕ってもらえる球を投じたとのこと
スポニチアネックス
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【ソフトバンク】松本晴10Ｋでキャリアハイ７勝目 首脳陣が「成長感じた」７回の内容
先発の松本晴が7回1失点・10奪三振の快投で自己最多の7勝目を挙げた
東スポWEB
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阪神・平田２軍監督、嶋村は「高知のイノシシやから」“勝男節”さく裂 「やっと感じが出てきたね」復調に太鼓判【一問一答】
平田２軍監督は嶋村を「高知のイノシシ」と表現し復調の兆しを語った
デイリースポーツ
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ソフトバンクが柳町達の２点三塁打で勝ち越し、日本ハムがサヨナラ勝ち…オリックス先発・寺西成騎が４か月ぶり白星
ソフトバンク５−２西武（パ・リーグ＝７日）――ソフトバンクが快…
読売新聞オンライン
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巨人は好投のハワードを援護できず完封負け、中日は代打・阿部寿樹の２点二塁打で逆転勝ち…ＤｅＮＡ接戦制す
ヤクルト１−０巨人（セ・リーグ＝７日）――ヤクルトが連敗を７で…
読売新聞オンライン