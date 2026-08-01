ブルージェイズ
『ブルージェイズ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
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救援転換の今井達也がアストロズ伝統のピンク姿でブルージェイズ戦に登場
チームの伝統でブルペン入り時にピンクのリュックとハットを着用するという
フルカウント
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「解体危機」で団結…ブルージェイズが難敵アストロズに勝ち越し
延長10回にクレメントの決勝2ランが飛び出し、チームに勝利をもたらした
スポニチアネックス
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アストロズのアルバレスが延長で怠慢走塁、本拠地ファンからブーイング
延長10回無死二塁でスライディングせず間一髪タッチアウトとなる大失態
スポニチアネックス
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メッツが村上獲得を見送り、63億円投資が完全に裏目に出た
スターンズ編成本部長は来日して村上を視察したが契約を見送ったとみられる
フルカウント
2026年8月5日
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阪神・佐藤輝明が今オフのメジャー移籍を目指す、実現への条件とは
NEWSポストセブン
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スクバル加入のドジャースが「MLB史上最強の嫌われ者」へ近づく
総年俸約703億円超の資金力と編成力が他球団ファンの反感を招いているとされる
東スポWEB
2026年8月4日
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スクバル加入のドジャースも3連覇確率は29%、無敵神話に疑問符
スクバル加入後もワールドシリーズ制覇確率は29.1%にとどまるという
東スポWEB
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今井達也がブルペン転向初戦で3回パーフェクト、米ファンが驚嘆
3イニングをパーフェクトに抑え最速97マイルで5者連続空振り三振を奪った
フルカウント
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ブルージェイズのバーショが試合当日に対戦相手アストロズへ移籍
試合当日に青いシャツのまま反対側クラブハウスへ歩いて移動したとみられる
フルカウント
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今井達也がリリーフ転向後の初登板で3回無失点の快投を披露
7〜9回の3イニングを無安打無失点、5連続空振り三振を奪う圧巻の内容だった
フルカウント
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ブルージェイズGMが東地区最下位の低迷を謝罪、ファンとチームに詫びる
ア・リーグ東地区最下位で借金7と厳しい状況が続いており、GMは
スポニチアネックス
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今井達也がメジャー救援初登板で岡本和真をスライダーで三振に仕留める
岡本和真が今井達也のスライダーに空振り三振を喫し、今井に軍配が上がった
スポニチアネックス
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ブルージェイズがトレード期限前に主力を次々放出、今季の再建を決断
スポニチアネックス
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エンゼルス、ついに「解体」へ トレード期限にソリアーノら主力を放出
ソリアーノやアデルら主力を複数球団へ放出し若手有望株の獲得を進めている
スポニチアネックス
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吉田正尚が逆境でも腐らず準備を続け、レッドソックスで復活を果たす
デイリー新潮
2026年8月3日
2026年8月2日
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山本由伸が８回３失点の好投も援護に恵まれず、ドジャースが惜敗
8回4安打3失点の好投も打線の援護なく「あの内容では勝てない」と語った
読売新聞オンライン
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清原和博と渡辺久信が12年ぶりに再会し、古巣・西武の躍進を語り合う
Smart FLASH
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大谷翔平が長男の初観戦試合で24号2ランを放ち、記念球も無事回収
今年6月に誕生した長男が初めて球場を訪れた試合での記念アーチとなった
スポーツ報知